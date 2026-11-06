Movilidad

Protesta de Trabajadores del Poder Judicial Federal Genera Caos Vial en Monterrey

Los bloqueos se concentraron en la avenida Constitución y el Puente Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad

Bloqueo en avenida Constitución por trabajadores del Poder JudicialEl bloqueo se mantuvo en la Av. Constitución frente a las instalaciones del Poder Judicial. Foto: N+

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