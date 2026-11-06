Protesta de Trabajadores del Poder Judicial Federal Genera Caos Vial en Monterrey

Trabajadores del Poder Judicial Federal se manifestaron con bloqueos viales en la avenida Constitución y el Puente Cuauhtémoc, en el Centro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, generando caos y tráfico por varias horas.

La protesta se debe al desacuerdo de los empleados ante el esquema de las nuevas evaluaciones de desempeño de la carrera judicial programadas por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), pues aseguran que ponen en riesgo su estabilidad laboral.

Los trabajadores se reunieron al exterior de las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Nuevo León que se ubica en el Centro de Monterrey. Los manifestantes se dividieron en dos grupos, uno de ellos caminó hasta la calle Zaragoza, en dirección hacia la Macroplaza, después rumbo a la calle Padre Mier, para luego regresar al punto de partida en la avenida Constitución.

Es en esta importante vía de comunicación donde bloquearon desde temprano los carriles ordinarios y exprés como parte de su protesta, lo que generó caos entre los automovilistas que transitan hacia el Centro de Monterrey.

El otro grupo tomó el Puente Cuauhtémoc, caminando por la avenida Morones Prieto, hasta reunirse de nuevo frente al Poder Judicial. Ambos cierres viales generaron caos en la circulación del centro de la ciudad desde la mañana. Después de casi dos horas liberaron los carriles exprés de la avenida Constitución, pero se mantuvieron unos minutos más en los ordinarios.

Por otro lado, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un comunicado donde explicó que aplicar la evaluación de desempeño del personal de carrera judicial constituye un cumplimiento de un mandato legal constitucional, pues es una atribución prevista en el artículo 100 de la Carta Magna y establecida en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.

Agregó que esta evaluación, programada para diciembre de 2026, no pone en riesgo la permanencia de ninguna persona que forma parte de la carrera judicial.

Con información de Luis Beza | N+

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