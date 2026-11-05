Mujer es Sentenciada a 74 Años de Prisión por Homicidio y Lesiones en Nuevo León

Una mujer, identificada como Mayra ’N’, de 41 años de edad, recibió una sentencia condenatoria de 74 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, por hechos ocurridos en abril de 2019 en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Mayra ’N’ fue acusada por la muerte de tres víctimas, dos de ellas mujeres, así como lesiones graves a dos hombres. La pruebas presentadas comprobaron la responsabilidad de la ahora sentenciada en la privación de la libertad de tres personas y la agresión a dos más.

Debido los delitos cometidos, la mujer permanecerá internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal durante 74 años, y deberá realizar el pago por reparación del daño, es decir, la indemnización por muerte, gastos funerarios y atención médica de las víctimas de lesiones.

Los hechos por los cuales fue sentencia Mayra ’N’ ocurrieron el 6 de abril de 2019, cuando ingreso en compañía de otros sujetos a un domicilio ubicado en el quinto sector de la colonia Los Ángeles, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde privaron de la libertad a cinco personas.

Momentos después, les dispararon a las víctimas con un arma de fuego y les provocaron lesiones con un objeto punzocortante. La agresión causó la muerte de dos mujeres identificadas como Laura y Dana, así como de un hombre de nombre Juan Francisco. Mientras que los otros dos hombres heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

SHH