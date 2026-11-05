Homicidios

Mujer es Sentenciada a 74 Años de Prisión por Homicidio y Lesiones en Nuevo León

Los hechos por los cuales fue acusada ocurrieron en abril de 2019, en el municipio de San Nicolás

Mayra 'N', sentenciada por homicidio de tres personas en San NicolásMayra 'N', sentenciada por homicidio de tres personas en San Nicolás. Foto: FGJNL

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+