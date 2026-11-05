Fiscalía de Durango Detiene a Mujer Acusada de Homicidio Calificado en Chihuahua

Una mujer de 50 años fue detenida en el municipio de Lerdo, Durango, debido a que contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que la mujer, identificada como Sandra Salomé 'N', fue localizada el pasado 1 de noviembre y fue entregada a elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, quienes se encargarán de continuar con el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 22 de octubre, cuando la víctima, identificada como Juan Carlos Casales, presuntamente fue agredida físicamente. Durante el ataque, habría recibido diversos golpes y lesiones provocadas con objetos contundentes.

El hombre perdió la vida debido a las lesiones que sufrió, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido y establecer la probable responsabilidad de los involucrados.