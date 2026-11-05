Homicidios

Fiscalía de Durango Detiene a Mujer Acusada de Homicidio Calificado en Chihuahua

La víctima, identificada como Juan Carlos, habría sido agredida a golpes y con objetos contundentes

Fiscalía de Durango Detiene a Mujer Acusada de Homicidio Calificado en ChihuahuaLa Fiscalía de Durango detuvieron a una mujer por su probable participación en un homicidio calificado ocurrido en Chihuahua. Foto: FGED

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