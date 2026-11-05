Cae 'Doble TT' por Asesinato del Dueño del Foxies Sport Bar en Puebla

Fue detenido David Alejandro 'N' alias 'Doble TT' por su probable participación en el homicidio calificado de Abraham 'N' propietario del establecimiento 'Foxies Sport Bar & Men's Club' ocurrido en la ciudad de Puebla.

De acuerdo a las investigaciones recabadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2026, cuando se registró un ataque armado en las inmediaciones de la Calzada Zavaleta y la calle Santa Fe.

Las autoridades fueron notificadas sobre las detonaciones de arma de fuego y al llegar a la ubicación localizaron un vehículo BMW de color blanco, con placas del estado de Morelos, en cuyo interior se encontraba el propietario del establecimiento comercial.

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El dueño 'Foxies Sport Bar & Men's Club' se encontraba en el asiento del conductor con diversas lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, por lo que el cuerpo de emergencias se movilizó al sitio..

Minutos más tarde paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.

Gracias a los actos de investigación desarrollados por la institución, se obtuvieron elementos que permitieron establecer la probable participación de David Alejandro 'N', quien habría intervenido en el ataque junto con otro hombre.

Un Juez de Control de la Región Judicial Centro otorgó la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con base en los datos recabados.

El 4 de noviembre de 2026, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a David Alejandro 'N' alias 'Doble TT' en inmediaciones de la avenida 25 Poniente y 29 Sur, colonia Santa Cruz Los Ángeles, en la ciudad de Puebla.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continuará con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento integral de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales, conforme a las etapas del proceso judicial.

Con información de N+

MCS