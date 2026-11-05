Homicidios

Cae 'Doble TT' por Asesinato del Dueño del Foxies Sport Bar en Puebla

David Alejandro 'N' fue detenido en la Col. Santa Cruz Los Ángeles luego de investigaciones por la muerte de Abraham R. ocurrida en la Calzada Zavaleta

David Alejandro 'N' alias 'Doble TT' detenido por homicidio del dueño de un centro nocturno.David Alejandro 'N' alias 'Doble TT' detenido por homicidio. Foto: FGE Puebla

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La Fiscalía de Puebla detiene a 'Doble TT' por el homicidio calificado del propietario del Foxies Sport Bar, las investigaciones siguen en curso.

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