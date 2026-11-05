Seguridad

Autoridades Revisarán Comida Distribuida Durante Jornada Estatal de Búsqueda en BC

Entre el 1 y el 3 de noviembre se entregaron cerca de 560 platillos, tres personas reportaron mal olor en los frijoles, informó el secretario general de Gobierno

Autoridades Revisarán Comida Distribuida Durante Jornada Estatal de Búsqueda en BCAutoridades Revisarán Comida Distribuida Durante Jornada Estatal de Búsqueda en BC | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+