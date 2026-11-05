Autoridades Revisarán Comida Distribuida Durante Jornada Estatal de Búsqueda en BC

El Gobierno de Baja California revisará las condiciones de higiene y calidad de los alimentos entregados a familiares de personas desaparecidas durante la Jornada Estatal de Búsqueda 2026, luego de que integrantes de colectivos denunciaran que algunos platillos presuntamente se encontraban en mal estado.

El secretario general de Gobierno informó que entre el 1 y el 3 de noviembre se distribuyeron aproximadamente 560 alimentos entre las personas participantes en las actividades de búsqueda.

De acuerdo con el funcionario, tres personas reportaron mal olor en los frijoles que formaban parte de los platillos entregados. Sin embargo, aseguró que no recibieron reportes de malestares estomacales entre los asistentes.

La postura de las autoridades se dio después de que integrantes de colectivos señalaran que algunos alimentos no habían sido refrigerados adecuadamente y que parte de la comida correspondía a sobrantes de la noche anterior.

Ante los señalamientos, el Gobierno estatal indicó que revisará lo ocurrido para verificar las condiciones de preparación, higiene y calidad de los alimentos que se proporcionarán durante las siguientes jornadas, las cuales continúan en Baja California.

APG