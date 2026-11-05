Dan Prisión Preventiva a Samuel ’N’ por Caso Relacionado con Fosas de Jáltipan

La Fiscalía General del Estado formuló imputación contra Samuel "N", alias “El Panda”, por su presunta participación en los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio doloso calificado, en un caso relacionado con las fosas clandestinas localizadas en Jáltipan.

De acuerdo con información difundida por autoridades ministeriales, el detenido es investigado por su probable participación en la desaparición y homicidio de tres personas identificadas con las iniciales A.E.T., J.L.C.A. y D.M.Z.

Las investigaciones están relacionadas con los trabajos de búsqueda realizados en la comunidad de El Cocuital, municipio de Jáltipan, donde han sido recuperados 17 cuerpos.

Samuel "N" fue detenido en Coatzacoalcos por elementos de la Policía Ministerial, quienes ejecutaron una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y permitió que la Fiscalía presentara los cargos. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El caso quedó registrado en el proceso penal 94/2026 y se estableció el próximo 9 de noviembre como fecha para continuar la audiencia.