Seguridad

Dan Prisión Preventiva a Samuel ’N’ por Caso Relacionado con Fosas de Jáltipan

La investigación señala la probable participación del acusado en la desaparición y muerte de tres víctimas

La Fiscalía acusa a Samuel 'N', alias 'El Panda', por su presunta implicación en desapariciones y homicidios en fosas de JáltipanLa Fiscalía acusa a Samuel 'N', alias 'El Panda', por su presunta implicación en desapariciones y homicidios en fosas de Jáltipan. Foto: FGE

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Samuel 'N', conocido como 'El Panda', enfrenta cargos por desaparición y homicidio en Jáltipan. La audiencia continúa el 9 de noviembre.

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