Seguridad

Bomberos con Chalecos Antibalas: Violencia en Mazatlán Obliga a Adoptar Nuevos Protocolos

Los cuerpos de emergencia se han visto obligados a tomar medidas extraordinarias ante la violencia. Según cifras de la fiscalía estatal, al menos 43 mujeres han sido asesinadas de enero a octubre

Bomberos Veteranos de MazatlánFoto: N+

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