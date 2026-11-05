Bomberos con Chalecos Antibalas: Violencia en Mazatlán Obliga a Adoptar Nuevos Protocolos

En Mazatlán, Sinaloa, al menos 43 mujeres han sido asesinadas entre enero y octubre, según cifras de la fiscalía estatal, es decir, cada semana se registra un feminicidio en promedio.

El miércoles 4 de noviembre una abogada penalista identificada como María de los Ángeles Ávila, de 48 años, fue asesinada en el puerto mientras conducía su auto cerca de la zona de la Marina.

Un día antes, dos mujeres fueron atacadas en hechos distintos, una murió en la colonia Montuosa y otra quedó gravemente herida en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes.

Esta violencia ha obligado a los cuerpos de emergencia municipales a tomar medidas extraordinarias.

Bomberos Veteranos es un cuerpo de rescate que desde hace más de 22 años opera en Mazatlán. El comandante Fernando Leyva recuerda que apenas hace 10 años adquirieron ambulancias para extender su atención a emergencias como incendios, fugas de gas y accidentes automovilísticos.

“Empezamos a dar el servicio prehospitalario, el cual ha sido casi el 50% de nuestras atenciones diarias”, indicó Leyva.

Pero desde hace dos años cambió la naturaleza de los reportes de emergencias en Mazatlán.

En la periferia del puerto, hombres armados atacaron un centro de rehabilitación. Cuando Bomberos Veteranos llegaron encontraron a 2 personas sin vida y trasladaron a un herido por arma de fuego.

Mazatlán se ubica como una de las ciudades de Sinaloa con mayor alza de homicidios, sobre todo desde julio de 2026. Debido a esto se enviaron 10 mil elementos federales a reforzar la seguridad y prácticamente en cada calle se ve una patrulla con elementos. Aun así, las estadísticas de delitos de alto impacto van al alza.

“Otros años atendíamos 10 o 14 personas en un año. Y ahorita solamente en un mes hemos atendido más de 70 servicios de este tipo”, señaló Leyva.

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En la sede de Bomberos Veteranos se escucha el código 5 Bravo, que corresponde a herido por arma de fuego. Antes de atender la emergencia Sergio de la Cruz, jefe de turno, se coloca su chaleco balístico para acudir al llamado.

“Estos chalecos los empezamos a utilizar si acaso el año pasado, fue cuando nos dieron unos 3 o 4 chalecos. Sí había miedo porque uno decía: vamos a llegar a un lugar así y no sabemos qué vamos a toparnos”, explicó De la Cruz.

El índice de homicidios en Mazatlán se incrementó exponencialmente en octubre de este año con 112 asesinados. Esta tendencia venía incrementando desde septiembre de 2024, pero en los últimos 3 meses se disparó la cifra de muertos.

“Es nuestro trabajo, tenemos que atenderlo y nos vamos acostumbrando porque no era muy común que atendiéramos personas heridas por arma de fuego y ahora no hay un día que no atendamos a una persona herida por arma de fuego”, precisó el jefe de turno de Bomberos Veteranos.

Esta corporación tiene 18 trabajadores remunerados y 45 elementos voluntarios. A pesar de que a diario atienden heridos por arma de fuego, no cuenta con presupuesto suficiente para estas emergencias. Los elementos tienen que salir a las esquinas a pedir cooperación a los automovilistas.

Por su parte, Fernando Leyva, comandante de Bomberos Veteranos de Mazatlán, indicó: “Desgraciadamente por temas de violencia a muchos jóvenes ya no los dejan venir sus padres para hacer guardias voluntarias, imagino por el miedo de que algo les pueda pasar aquí con nosotros”.

Los miembros de bomberos veteranos esperan que este incremento de homicidios pueda eventualmente frenarse o al menos disminuir.

“Todos, yo creo, quisiéramos que la violencia ya se terminara. Nosotros seguir adelante, nada más haciendo lo mismo, seguir atendiendo los servicios y es lo que se tiene que hacer, es el trabajo que tenemos”, aseguró Sergio de la Cruz, jefe de turno de Bomberos Veteranos de Mazatlán, Sinaloa.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Adrián Tinoco.

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