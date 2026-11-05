Detienen a Líder del Grupo Criminal 'Los Gigan', Vinculado al CJNG, en el Edomex

Fuerzas federales detuvieron a 32 personas tras realizar 38 operaciones simultáneas en el Estado de México, como parte de la estrategia para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos.

Entre los detenidos están Miky Juárez, El Gigan y El Pollo, identificados como presuntos líderes de grupos relacionados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas LP.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que la operación contra Los Gigan, vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue resultado de siete meses de investigación.

"En estas acciones se aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP", detalló el funcionario federal en un mensaje en redes sociales.

Las tres operaciones para detener a estos líderes fueron divididas en 38 cateos realizados en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Texcoco y Jilotepec.

En Ecatepec, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas, Miguel 'N', alias Miky Juárez, líder de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y delitos contra la salud que operaba bajo la fachada de un grupo de choque o sindicato.

En la zona oriente del Edomex, se ejecutaron 21 cateos contra la organización criminal Empresa Los Gigan, vinculada con el CJNG, encabezada por Luis Humberto 'N', El Gigan, relacionada con extorsión, narcomenudeo, tráfico de armas, despojo y homicidio.

Como resultado, fueron detenidas 16 personas, incluidos dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

Por su parte, tras realizar 15 cateos a inmuebles fue detenido Luis 'N', alias El Pollo, señalado de organizar y coordinar las actividades de extracción, trasvase, almacenamiento y comercialización ilícita de gas LP en el Estado de México.

En esta operación, fueron arrestadas 12 personas y se aseguraron diversos litros de hidrocarburos de procedencia ilícita.

En total, de las tres operaciones contra estos líderes criminales fueron decomisados 111 teléfonos, 52 vehículos, 22 pipas, 20 armas de fuego y 178 mil 780 litros de hidrocarburo, cartuchos y narcóticos.

En estas operaciones participaron efectivos de las secretarías de Seguridad, Defensa y la Marina, así como de la FGR, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Estas instancias federales colaboraron en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía mexiquense, con el apoyo de Pemex y autoridades municipales.

Con información de N+

ICM