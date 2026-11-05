Seguridad

Detienen a Líder del Grupo Criminal 'Los Gigan', Vinculado al CJNG, en el Edomex

También fueron detenidos 'Miky Juárez' y 'El Pollo', señalados de dirigir organizaciones dedicadas a la extorsión y comercialización ilícita de combustible

'El Gigan' lideraba a un grupo criminal en el Edomex'El Gigan' lideraba a un grupo criminal en el Edomex. Foto: N+

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