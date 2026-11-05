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Pronóstico del Tiempo: Habrá Lluvias Fuertes en Guerrero y Oaxaca Este Jueves

Se mantendrá estable el clima y con escasa probabilidad de lluvia en el noroeste del país y la Mesa del Norte

Un hombre camina por una calle inundada en Juchitán, OaxacaUn hombre camina por una calle inundada en Juchitán, Oaxaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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