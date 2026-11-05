Pronóstico del Tiempo: Habrá Lluvias Fuertes en Guerrero y Oaxaca Este Jueves

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Guerrero (sureste) y Oaxaca (suroeste).

Además, se esperan intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos; además de lluvias aisladas en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Por otro lado, debido al frente frío 4 y otros fenómenos se esperan lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (norte), Veracruz (sur) y Chiapas (sur); chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla; así como lluvias aisladas en Tabasco y la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y escasa probabilidad de lluvia en el noroeste del país y la Mesa del Norte.

Estos serán los estados afectados por precipitaciones de distintas intensidades:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (norte), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste), Veracruz (sur) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que estas serán las temperaturas máximas y mínimas en el territorio nacional:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán (centro y costa), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste) y Tamaulipas (centro).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En el Valle de México, el clima para este jueves será de fresco a templado por la mañana; y por la tarde, se espera ambiente cálido, intervalos de chubasco en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM