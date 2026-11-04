¿Cuáles Huracanes Siguen en la Temporada 2026? Lista de Ciclones que Podrían Formarse en México

La temporada de ciclones tropicales 2026 sigue activa en México; en N+ te decimos cuáles huracanes podrían formarse, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Cabe destacar que el 30 noviembre concluye de manera oficial la temporada de huracanes 2026, tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Además, en lo que va de la actual temporada, se han registrado 9 potentes huracanes que han superado la categoría 3. En el Pacífico, dos de ellos alcanzaron la máxima categoría (5), se trata de Lowell y Polo, mientras que Karina, Odalys y Simon fueron categoría 4. En el Atlántico solo Isaias alcanzó la categoría 3.

¿Cuáles huracanes siguen en la temporada 2026?

El SMN mantiene en vigilancia tres zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico y Atlántico.

La primera, frente a costas de Panamá y Costa Rica, con 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en 7 días, llevaría el nombre de Winnie. Se localiza a 750 km al sur-sureste de Puerto Chiapas. Se desplaza hacia el norte.

La segunda, al suroeste de la península de Baja California, muy lejos de costas nacionales. Incrementa a 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 70% en 7 días, llevaría el nombre de Xavier . Se localiza a 3,515 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

La tercera, al noreste de las Bahamas. Mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en 7 días, llevaría el nombre de Kyle . Se localiza aproximadamente a 2,280 km al este-noreste de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el este .

De acuerdo con el SMN, aún faltan 15 ciclones antes de concluya la actual temporada de huracanes, 4 en el Pacífico y 11 en el Atlántico.

En el Pacífico llevarían los siguientes nombres: Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

En el Atlántico faltan Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Con información de N+

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