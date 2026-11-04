Sociedad

Crisis en Tulum: De Joya Turística a Decadencia Social y Falta de Recursos

La temporada baja se ha extendido durante meses y ahora puede impactar durante casi todo el año

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Tulum en Crisis: Negocio Cerrados y Turismo en Niveles Más Bajos

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Tulum enfrenta una crisis turística y social: ocupación hotelera cae al 63.69% y locales cierran. ¿Qué está pasando en este paraíso antes vibrante?

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