Así Transformaron los Demócratas el Mapa Político en EUA

Los demócratas le arrebataron el Congreso a los republicanos: Aseguraron 218 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y alcanzaron los 51 asientos necesarios para tener mayoría en el Senado, con corte al 4 de noviembre de 2026.

Y lo hicieron conquistando territorios que durante décadas habían sido bastiones republicanos.

En Texas, James Talarico ganó un escaño en el Senado para los demócratas, algo que el partido no conseguía desde hacía 38 años. Con apenas 37 años, será el senador más joven del nuevo Congreso.

En Kansas, Adam Hamilton puso fin a 94 años sin una victoria demócrata en la contienda por el Senado. En Carolina del Sur, Annie Andrews derrotó a la republicana Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham. Con su triunfo, los demócratas recuperaron un escaño que no ocupaban desde 1998.

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Demócratas abren nuevos espacios de representación

Pero el cambio no se quedó en el Congreso. Varias candidaturas hicieron historia y abrieron nuevos espacios de representación.

Deb Haaland ganó en Nuevo México y será la primera mujer nativoamericana en gobernar un estado. Chris Pappas se convirtió en el primer hombre abiertamente gay elegido para el Senado estadounidense. Y Keisha Lance Bottoms hizo historia al convertirse en la primera mujer afrodescendiente elegida gobernadora de Estados Unidos, tras ganar en Georgia.

Además, las dos economías estatales más importantes del país quedarán en manos demócratas. Xavier Becerra será el primer gobernador de ascendencia mexicana electo en California. En Texas, Gina Hinojosa, también de ascendencia mexicana, se convertirá en la tercera mujer en gobernar el estado y la primera de origen hispano, en una victoria que devuelve a los demócratas al poder en ese estado después de 36 años.

En Ohio, Amy Acton se convirtió en la primera mujer elegida gobernadora en ese estado, tras derrotar a Vivek Ramaswamy.

Y el cantante Bobby Pulido ganó el distrito 15 de Texas para los demócratas. De hecho, los diez distritos fronterizos, desde California hasta Texas, quedaron en manos del partido demócrata. Algo que nunca había ocurrido.

Así cambió el mapa político de Estados Unidos, abrió espacios inéditos de representación y dejó a Donald Trump frente a un Congreso controlado por sus adversarios. La pregunta ahora es cuánto podrá avanzar su agenda con ese nuevo equilibrio de poder.

Con información de N+