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Así Transformaron los Demócratas el Mapa Político en EUA

Con los resultados electorales se dan espacios inéditos de representación que dejan a Donald Trump frente a un Congreso controlado por sus adversarios

Capitolio de EUA, sede del CongresoCapitolio de EUA, sede del Congreso. Foto: EFE | Archivo

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Demócratas transforman el mapa político de EUA: controlan el Congreso y logran victorias inéditas en Texas y Georgia. ¿Qué sigue para Trump?

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