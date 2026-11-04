Accidente de Helicóptero en Miami Deja a una Persona Fallecida

La Guardia Costera de Estados Unidos reportó la muerte de una persona en un accidente de helicóptero registrado este miércoles, alrededor de las 11:30 a.m. hora local, en la Bahía de Biscayne, Florida. Otras dos personas fueron trasladadas por servicios médicos de emergencia.

La Guardia Costera informó que agencias socias respondieron al accidente. En el helicóptero viajaban tres personas: una fue reportada como fallecida y las otras dos fueron llevadas a un nivel superior de atención.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, que investiga el caso, ubicó el accidente a las 11:26 a.m. cerca del Parque Estatal Bill Baggs. Indicó que Miami-Dade Fire Rescue, los bomberos de la ciudad de Miami y Key Biscayne Fire Rescue acudieron en una respuesta de emergencia coordinada, y que tres personas estuvieron involucradas en el incidente.

En sus publicaciones, ninguna de las dos instituciones precisó la causa del accidente, la identidad de las personas ni el estado de salud de las dos que fueron trasladadas. La Oficina del Sheriff señaló que la investigación está en curso y la Guardia Costera informó que actualizará los datos conforme haya más información disponible.

CT