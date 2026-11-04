Internacional

Accidente de Helicóptero en Miami Deja a una Persona Fallecida

Tres personas iban a bordo; la Oficina del Sheriff de Miami-Dade investiga lo ocurrido

Accidente de Helicóptero en Miami Deja a una Persona FallecidaVista aérea de Miami y la Bahía de Biscayne, en Florida. Un helicóptero tuvo un accidente este miércoles en la bahía, cerca del Parque Estatal Bill Baggs. Foto: Reuters / Archivo

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