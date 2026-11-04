¿Cuándo Termina la Temporada de Huracanes 2026? Aún Podría Formarse este Número de Ciclones

La temporada de ciclones tropicales 2026 —que este año ha estado bajo la influencia del evento climatológico El Niño— entró en su recta final, aunque todavía podrían formarse más sistemas tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.

En N+ te informamos cuándo termina la actividad ciclónica en ambos litorales y cuántos fenómenos meteorológicos de este tipo podrían formarse los siguientes días, de acuerdo con los pronósticos que se hicieron a inicios de la temporada.

¿Cuándo finaliza?

La temporada de ciclones tropicales comenzó en días distintos para el Pacífico (15 de mayo) y el Atlántico (1 de junio), pero en ambos terminará en la misma fecha: el 30 de noviembre, de acuerdo con el calendario meteorológico.

En las dos cuencas la actividad ciclónica de este año tuvo una marcada diferencia debido al Niño, un evento climático que consiste en el calentamiento anómalo de la superficie del mar en el Pacífico.

Esa situación se convierte en combustible para los ciclones en este océano y disminuye su probabilidad en el Golfo de México, Mar Caribe y Atlántico.

Por eso, este 2026 se formaron muchos más sistemas con nombre en el Pacífico. En total se han registrado 20:

Nueve tormentas:

Amanda Boris Cristina Douglas Elida Hernan Iselle Julio Norbert

Tres huracanes menores (categoría 1 o 2):

Fausto Marie Vance

Ocho huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5):

Genevieve Karina Lowell Odalys Polo Rachel Simon Trudy

La diferencia con el Atlántico es abismal, pues en esta cuenca solo se han desarrollado nueve tormentas (Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna y Josephine) y solo el huracán Isaias.

¿Faltan más ciclones?

Según los pronósticos que presentaron las autoridades mexicanas previo a la temporada, este año se previó la formación de entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico, de los cuales se han formado 20.

Por ello aún podría formarse uno, que si se convierte en tormenta se llamaría Winnie. Pero esta cifra incluso podría rebasarse.

Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en esta cuenca.

En el caso del Atlántico, se pronosticaron entre 11 y 15 sistema, de los cuales se han formado 10. Aún podrían formarse cinco, pero la probabilidad es baja debido a la influencia de El Niño.

En este litoral, las autoridades meteorológicas también vigilan una zona con posibilidad de desarrollo ciclónico, que en caso de evolucionar se convertiría en la tormenta Kyle.

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SPB