¿Qué Es el Vórtice Polar y Por Qué Causa Frío Extremo?

En plena temporada de frentes fríos 2026-2027 y a poco de que comience de forma oficial el inverno en México, un fenómeno meteorológico ha acaparado la atención en los últimos días: el vórtice polar.

¿Pero en qué consiste?, ¿por qué ocasiona temperaturas congelantes?, ¿qué regiones afecta comúnmente? En N+ te damos a conocer todos los detalles, de acuerdo con expertos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También, en esta otra nota te damos a conocer los datos clave del invierno que enfrentará nuestro país debido a la influencia de El Niño, un evento climatológico que ya está presente y que incide en las pautas meteorológicas de todo el mundo.

¿Qué es el vórtice polar? ¿Es un fenómeno nuevo?

La NOAA, a través de su Servicio Meteorológico Nacional, enfatizó en un artículo en su página web que los vórtices polares no son nada nuevo.

“El término ‘vórtice polar’ ha sido popularizado recientemente, acaparando la atención de un fenómeno meteorológico que siempre ha estado presente”, indicó.

Explicó que el vórtice polar es una gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra, es decir, hay uno en el hemisferio norte y uno en el sur.

Este sistema siempre existe cerca de las zonas polares, pero se debilita en el verano y se intensifica en el invierno.

El término “vórtice”, explicó, se refiere a la rotación en contra de las manecillas del reloj que permite que el aire frío se mantenga cerca de los polos.

De acuerdo con los datos de la agencia estadounidense, en muchas ocasiones durante el invierno en el hemisferio norte, el vórtice polar se expande y envía el aire frío hacia el sur junto a la corriente en chorro, lo cual está asociado a las olas de frío extremo provenientes del Ártico.

Este fenómeno meteorológico no se limita a Estados Unidos de América, sino que algunas partes de Europa y Asia también experimentan olas de frío asociadas al vórtice polar, aclaró.

Para la NOAA, el único peligro que representa es cuán frías estarán las temperaturas cuando el vórtice polar se expande, enviando aire frío del ártico hacia el sur.

“No debe alarmarse cuando escuche información sobre el vórtice polar, pero debe estar preparado para temperaturas muy frías”, recomendó.

El vórtice polar puede ‘deformarse’

Por su parte, Graciela B. Raga, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, expuso que el vórtice polar presenta vientos muy intensos a unos 10 kilómetros de altura de la atmósfera, lo cual ocasiona que las temperaturas sean muy bajas en su interior, constituyendo una masa de aire polar.

También comentó que es más común que pueda deformarse en el hemisferio norte y dé lugar a perturbaciones o elongaciones (se alarga).

“Cuando el vórtice se deforma su centro puede desplazarse de su lugar típico sobre el Polo Norte y Siberia, y las temperaturas mínimas se observan donde se ubica el centro del vórtice”, explicó la especialista.

Sin embargo, aclaró que esto es parte de la variabilidad normal en la atmósfera y sucede con cierta frecuencia en invierno, y que en otros inviernos ha pasado que se deforme y rompa, “por lo mismo no es un evento catastróficamente diferente”, resaltó.

SPB