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¿Qué Es el Vórtice Polar y Por Qué Causa Frío Extremo?

Especialistas explican en qué consiste este fenómeno meteorológico y cuáles son sus principales efectos

Nieve en Chihuahua durante tormenta invernal en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoNieve en Chihuahua durante tormenta invernal en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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