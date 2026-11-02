Alerta por Frente Frío 4 en México: Estos Estados Tendrán Lluvias y Bajas Temperaturas

El frente frío número 4 se desplaza sobre el norte de México y favorecerá lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento en distintas entidades del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema interactúa con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de la corriente en chorro subtropical. Estas condiciones ocasionarán intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Nuevo León y Nayarit.

En cuanto al viento, se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua, mientras que en Coahuila y Nuevo León podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El pronóstico también contempla temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados, con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. En contraste, algunas regiones del país mantendrán temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius.

Por otra parte, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe favorecerán chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas precipitaciones corresponden a otros sistemas meteorológicos y no directamente al frente frío número 4.

Según el SMN, las entidades con intervalos de chubascos asociados al sistema frontal serán Sonora, Chihuahua y Coahuila, además de Jalisco, Colima y Michoacán.

También se pronostican lluvias aisladas en Baja California Sur, Nuevo León y Nayarit.

Las rachas de mayor intensidad se esperan en Sonora y Chihuahua, donde podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora. En Coahuila y Nuevo León se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

El SMN advirtió que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que las lluvias fuertes pueden ocasionar encharcamientos e inundaciones.