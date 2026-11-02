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Alertan por Rachas de Viento de Hasta 50 km/h en Tamaulipas Ante el Avance del Frente Frío 4

El sistema frontal avanza sobre el norte del país y podría generar lluvias, viento y un ambiente más fresco

Alertan por Rachas de Viento de Hasta 50 km/h en Tamaulipas Ante el Avance del Frente Frío 4Alertan por Rachas de Viento en Tamaulipas por Avance de Frente Frío 4. Foto: CUARTOSCURO

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Lluvias y frío en Tamaulipas por el frente frío 4. Protección Civil aconseja precaución en carreteras y abrigarse.

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