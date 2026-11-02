Alertan por Rachas de Viento de Hasta 50 km/h en Tamaulipas Ante el Avance del Frente Frío 4

El frente frío número 4 avanza sobre el norte de México y, aunque no se esperan lluvias en Tamaulipas durante este lunes, el pronóstico contempla rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas calurosas en algunas zonas del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera cielo medio nublado y ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región. Por la tarde, las condiciones serán cálidas y calurosas en algunas zonas de Tamaulipas, donde se prevén temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados en la zona centro.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en algunas zonas del estado. El organismo también señala que no se esperan precipitaciones en Tamaulipas durante este periodo.

El SMN señala que el frente frío número 4 se extiende sobre el norte del territorio mexicano y que, junto con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, favorecerá fuertes rachas de viento en zonas del norte y noroeste del país.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que mantiene listo un operativo para atender posibles afectaciones al suministro eléctrico ante el ingreso del Frente Frío número 4 pronosticado en varios estados incluyendo a Tamaulipas.

Para responder a cualquier emergencia, dispuso de 3 mil 183 electricistas, 533 grúas y 80 plantas de emergencia, además de vehículos y equipo especializado.

Asimismo, recordó que los usuarios pueden reportar fallas en el suministro a través del número 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.