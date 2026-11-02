Seguridad

Montachoques en CDMX: ¿Qué Hacer si Eres Víctima de Uno?

Hace unos días, fue aprobada en Comisiones del Senado la Ley Antiextorsión, que plantea penas de hasta 42 años de cárcel para estas bandas

Tránsito vehicular sobre la Calzada Chivatito, a un costado del Bosque de Chapultepec.Tránsito vehicular sobre la Calzada Chivatito, a un costado del Bosque de Chapultepec. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Montachoques en CDMX: detecta las señales y protégete. La Ley Antiextorsión busca castigos severos. Si eres víctima, no salgas del auto y contacta a tu aseguradora y al 911.

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