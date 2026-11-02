Montachoques en CDMX: ¿Qué Hacer si Eres Víctima de Uno?

En la Ciudad de México (CDMX) son muy frecuentes las bandas de montachoques, que se dedican a provocar intencionalmente un accidente vial para exigir dinero o bienes a sus víctimas.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) indicó que hay señales que se pueden detectar para saber si se trata de montachoques, estas son:

Vehículos con golpes, modificaciones en la carrocería o sin placas.

Varias personas involucradas que actúan de forma violenta o intimidante.

Frenados bruscos o cambios inesperados de dirección para provocar el choque.

Presión para llegar a un "arreglo rápido" sin aseguradora ni agentes de tránsito.

Amenaza o exigencia de dinero, o que quieran llevarte a un cajero o con determinados mecánicos.

Cabe destacar que hay una propueta de ley aprobada en Comisiones del Senado, La Ley General contra la Extorsión, que busca castigar con 42 años de cárcel a los montachoques.

¿Qué hacer si eres víctima de montachoques?

Los accidentes vehiculares nos pueden ocurrir a todos, pero esto es lo que debes hacer si se trata de montachoques, de acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la SSC.

Lo más importante es mantén la calma y permanece dentro del vehículo.

Llama a tu aseguradora y al 911. También puedes contactarte con la Unidad de Contacto del Secretario, al 5552089898.

No entregues dinero ni documentos.

No permitas que se lleven tus llaves, licencia, póliza o tarjeta de circulación.

Verifica al personal de la aseguradora y permanece presente durante la atención del incidente.

Con información de N+

Rar