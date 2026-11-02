Accidentes

Auto Choca con Metrobús en la GAM: Así Fue Accidente que Dejó Un Muerto en Avenida Montevideo

La zona quedó acordonada por la presencia de peritos de la Fiscalía capitalina

Accidente en la GAMAccidente en la GAM. Foto: N+

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Accidente fatal en San Bartolo Atepehuacan: un vehículo ignora la luz roja y choca con un Metrobús. Un fallecido y un herido. La Fiscalía investiga. Conoce los detalles.

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