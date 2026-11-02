Auto Choca con Metrobús en la GAM: Así Fue Accidente que Dejó Un Muerto en Avenida Montevideo

La mañana de este lunes un vehículo particular chocó con una unidad del Metrobús en San Bartolo Atepehuacan, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX).

El accidente se registró sobre avenida Montevideo, en el cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas, cerca de la estación Instituto del Petróleo de la Línea 6, en dicha alcaldía.

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Fatal accidente por exceso de velocidad

La unidad del Metrobús circulaba sobre su carril exclusivo con semáforo en verde cunado un vehículo particular a exceso de velocidad ignoró la luz roja y se pasó el alto, lo que provocó un aparatosos accidente.

El operador de la unidad detuvo su marcha y dio aviso al Centro de Control, desde donde se solicitaron los servicios de emergencia para auxiliar a las dos personas que viajaban en el auto. Una de ellas murió y la otra fue trasladada al Hospital de La Villa.

En la unidad del Metrobús no se reportan personas lesionadas. La zona quedó acordonada por la presencia de peritos de la Fiscalía capitalina para el levantamiento del cuerpo.

Con información de N+