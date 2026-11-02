Tras Separarse en Julio, Margaret Qualley y Jack Antonoff Inician el Trámite de su Divorcio

Margaret Qualley y Jack Antonoff presentaron una demanda de divorcio tras tres años de matrimonio, según registros del Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn, Nueva York. La separación de la pareja se había dado a conocer en julio.

El caso se presentó el viernes como una acción matrimonial no impugnada, es decir, un trámite sin controversia entre las partes. En el expediente, Qualley figura como la demandante y Antonoff como el demandado. Los abogados de ambos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press (AP).

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El 8 de julio, la revista People informó que la pareja se había separado a unos meses de cumplir su tercer aniversario de bodas. En ese momento, una fuente cercana describió la relación como inestable, mientras que una segunda aseguró a People que ambos intentaban resolver las cosas.

Qualley, de 32 años, es conocida por sus papeles en "The Substance" ("La sustancia") y "Once Upon a Time in Hollywood" ("Érase una vez en... Hollywood"). Antonoff, de 42, es compositor y productor, ganador de 14 premios Grammy, y ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter. También es integrante de la banda Bleachers.

La pareja comenzó a salir en agosto de 2021, cuando fueron vistos besándose durante una cita en Brooklyn, y se mostró públicamente como pareja en 2022, en un evento de los AFI Awards en apoyo a la serie "Maid", protagonizada por Qualley. Se comprometieron ese mismo año y se casaron en Nueva Jersey en agosto de 2023, en una ceremonia a la que asistieron Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Lana Del Rey.

Las primeras señales de la separación aparecieron a principios de julio. Antonoff asistió sin Qualley a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, el 3 de julio en Nueva York, y llevó en su lugar a su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff. Después se especuló que Qualley había eliminado de su cuenta de Instagram fotografías con su esposo, y medios estadounidenses señalaron que su última aparición pública juntos había sido en los premios Grammy de febrero. TMZ añadió que la ausencia de la actriz en la boda no obedecía a motivos laborales, pues la producción de "King Snake", película de terror que protagoniza junto a Drew Starkey y Michael Shannon, había concluido en junio.

En febrero, ambos habían colaborado en el video musical de "You and Forever", de Bleachers. En una entrevista de abril con Howard Stern, Antonoff contó que supo que se casaría con Qualley "en el segundo" en que la conoció, en una fiesta en 2021. Dijo también que le propuso matrimonio en París y que, antes, llamó a Rainey, hermana de la actriz, para pedirle su bendición.

CT