Entretenimiento

Tras Separarse en Julio, Margaret Qualley y Jack Antonoff Inician el Trámite de su Divorcio

La actriz figura como demandante en una acción matrimonial no impugnada, presentada en Brooklyn

Tras Separarse en Julio, Margaret Qualley y Jack Antonoff Inician el Trámite de su DivorcioMargaret Qualley, a la izquierda, y Jack Antonoff llegan a los Premios MTV a los Videos Musicales el 11 de septiembre de 2024. Foto: AP / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+