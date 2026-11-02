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¿Quién Era Juan Atkins, DJ Pionero del Tecno Fallecido en México?

Según medios estadounidenses, Atkins sufría problemas de salud, sobre todo relacionados con la diabetes

El DJ estadounidense Juan AtkinsEl DJ estadounidense Juan Atkins. Foto: Instagram @juan.cybotron.atkins

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Juan Atkins, creador del tecno, muere en México. Su música cambió el mundo. Descubre su historia y su impacto en el género.

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