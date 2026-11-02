Registro de Accidentes, Incidentes y Bloqueos en la México-Querétaro Este Lunes

Con la finalidad de que prepares tus salidas y puedas llegar sin problemas a tus destinos, te informaron cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro.

Esta carretera es una de las más importantes del país por los miles de automóviles particulares y de carga que circulan por su trazo diariamente.

Al ser una de las vías de acceso a la capital y conectar con un polo económico en Querétaro, los incidentes ocurren todos los días, por lo que es necesario revisar constantemente los problemas registrados en la autopista.

Reporte de tránsito en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este lunes, la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales reportaron las siguientes afectaciones en esta vía, según el monitoreo diario que realizan estas dos instancias.

Para que puedas organizar tus traslados y evites contratiempos, sigue los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista.