Movilidad

Registro de Accidentes, Incidentes y Bloqueos en la México-Querétaro Este Lunes

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales reportaron una serie de problemas en esta vía que conecta al centro del país con la capital mexicana

Registro de Accidentes, Incidentes y Bloqueos en la México-Querétaro Este LunesReporte Carretera México-Querétaro Este Lunes. Foto: @GN_MEXICO_

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