Guía Supremo de Irán Da Nuevas Facultades al Gobierno para Dialogar con EUA

El guía supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, otorgó facultades especiales al gobierno para avanzar en los esfuerzos diplomáticos dirigidos a poner fin a la guerra con Estados Unidos, informó este lunes el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

De acuerdo con declaraciones de Pezeshkian, citadas por la agencia estatal Irna, la decisión busca facilitar una solución mediante el diálogo. Sin embargo, el mandatario no detalló cuáles son los poderes que el líder supremo concedió al gobierno ni el alcance de esas atribuciones.

“Nos esforzamos por resolver el problema mediante el diálogo. En este sentido, el guía supremo ha conferido ciertos poderes al gobierno”, declaró el presidente, según el medio iraní.

El anuncio ocurre mientras Irán y Estados Unidos mantienen intercambios de mensajes a través de mediadores, en busca de una salida al conflicto.

Por otra parte, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, sostuvo una conversación con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre la situación en Oriente Medio.

La agencia estatal Irna informó que ambos hablaron sobre el escenario actual de la región, aunque no dio detalles sobre los temas específicos que abordaron ni sobre posibles acuerdos.

Estos contactos se producen después de que Estados Unidos e Israel aumentaran sus advertencias sobre la posibilidad de reanudar las hostilidades contra Irán.