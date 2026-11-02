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Guía Supremo de Irán Da Nuevas Facultades al Gobierno para Dialogar con EUA

El anuncio se da en medio de los esfuerzos por encontrar una salida al conflicto entre ambas naciones

Guía Supremo de Irán Da Nuevas Facultades al Gobierno para Dialogar con EUAGuía Supremo de Irán Da Nuevas Facultades al Gobierno para Dialogar con EUA. Foto: AFP

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El presidente de Irán anuncia que el guía supremo ha dado luz verde a nuevas atribuciones para dialogar con EUA. ¿Será este el inicio del fin del conflicto?

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