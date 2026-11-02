¿Qué Pasó en Supermercados de Europa? Ciberataque Afecta Refrigeradores de Varios Países

Supermercados de Europa reportaron fallas en sus sistemas de refrigeración durante la madrugada del lunes. Los incidentes, relacionados con aparentes ciberataques, permitieron modificar la temperatura de refrigeradores y congeladores, lo que afectó la conservación de alimentos frescos y congelados.

Los problemas se reportaron en Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Estonia e Irlanda. Entre las cadenas afectadas están Delhaize, con alrededor de 40 tiendas en Bélgica; Carrefour, con 15 establecimientos, y Coop, que informó de fallas en seis supermercados de Suecia. En Irlanda, 13 tiendas SuperValu también tuvieron problemas en sus equipos.

En algunos establecimientos, los refrigeradores dejaron de enfriar y comenzaron a expulsar aire caliente. Otros equipos fueron manipulados para elevar su temperatura hasta los 50 grados centígrados. Como consecuencia, algunas tiendas tuvieron que retirar productos de la venta y desechar alimentos, mientras que otras utilizaron camiones refrigerados para conservar la mercancía.

Los incidentes ocurrieron semanas después de un ataque parecido en Francia, donde supermercados y tiendas independientes sufrieron alteraciones en sus sistemas de refrigeración.

Los ataques estuvieron dirigidos a los sistemas que controlan los equipos de refrigeración. En Estonia, por ejemplo, la empresa fabricante de la tecnología explicó que los responsables accedieron a una computadora encargada de controlar los refrigeradores y elevaron la temperatura hasta los 50 grados centígrados.

En Bélgica, algunos establecimientos detectaron que los compresores habían dejado de funcionar y que los equipos expulsaban aire caliente. Esto provocó que los alimentos dejaran de mantenerse a la temperatura ideal para su conservación.

Cuando los refrigeradores y congeladores dejan de funcionar correctamente, los alimentos pueden perder las condiciones necesarias para mantenerse en buen estado. Por ello, algunas cadenas limitaron temporalmente la venta de productos frescos y congelados y desecharon la mercancía que pudo haber sido afectada.

Las empresas señalaron que sus equipos técnicos trabajaron para restablecer los sistemas y que las afectaciones no alcanzaron por igual a todas sus tiendas.

La Comisión Europea señaló que el nuevo ciberataque contra los sistemas de refrigeración de supermercados pone de manifiesto cómo las amenazas digitales pueden afectar cada vez más la vida cotidiana de los ciudadanos.

Un portavoz del organismo declaró que estos incidentes demuestran que los ataques informáticos pueden interrumpir servicios, afectar a las empresas y tener consecuencias directas para la población, por lo que destacó la importancia de reforzar la ciberseguridad en toda la región.