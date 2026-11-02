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¿Qué Pasó en Supermercados de Europa? Ciberataque Afecta Refrigeradores de Varios Países

Algunos establecimientos tuvieron que modificar sus operaciones tras detectar las fallas

Ciberataque Afecta Refrigeradores de Varios PaísesCiberataque Afecta Refrigeradores de Varios Países. Foto: Reuters

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Refrigeradores en supermercados de Europa alterados por ciberataques: alimentos frescos en riesgo

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