Sociedad

Celebran el Día de Muertos con el Desfile del Despertar de las Ánimas en León

Chicos y grandes acudieron y caminero disfrazados de su personaje favorito en la zona centro de la ciudad

Miles de personas acudieron para ser parte de este desfile de Despertar de las Ánimas.Fotos: N+

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El Desfile del Despertar de las Ánimas iluminó León con música y disfraces. Desde catrinas hasta jinetes, la ciudad vibró en el Festival de la Muerte.

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