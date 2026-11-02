Celebran el Día de Muertos con el Desfile del Despertar de las Ánimas en León

Miles de personas de todas las edades se dieron cita como cada año para ser parte del tradicional desfile del Despertar de las Ánimas en León, donde los asistentes disfrutaron de danzas y pudieron lucir sus mejores disfraces.

El evento comenzó minutos después de las 10 de la noche, donde grupos de danzantes y personas disfrazadas salieron del Panteón San Nicolás para realizar un recorrido por varias calles de León y llegar a la zona centro.

Este evento que forma parte del Festival de la Muerte año con año reúne a miles de personas entre participantes y asistentes que desde temprana hora buscan ocupar el mejor lugar para disfrutar de este desfile.

Entre catrinas, personajes de terror y hasta ángeles, se pudieron ver caminando al ritmo de la música y en otros casos, al sonar del tambor que daban paso a una danza dando el respeto a la muerte.

En esta ocasión, también se sumó un grupo de jinetes con sus caballos, que recorrió los alrededores del panteón y repartió dulces entre los asistentes, siendo la mayoría niños que también estaban disfrazados.

Por más de tres horas, las miles de personas fueron testigos una vez más este recorrido del Despertar de las Ánimas que dio luz y música al Festival de la Muerte.