Accidentes

Encuentran a Hombre Centroamericano Presuntamente Atropellado en Monterrey

Automovilistas reportaron la presencia de una persona tirada sobre los carriles centrales

Cuerpos de emergencia atienden a hombre atropellado en MonterreyEl hombre fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital. Foto: N+

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