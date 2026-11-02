Encuentran a Hombre Centroamericano Presuntamente Atropellado en Monterrey

Un hombre intoxicado fue encontrado tendido sobre el pavimento con lesiones presuntamente causadas por un atropello en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Ernesto García Ortiz, en la colonia Del Norte, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Automovilistas que pasaban por la zona se percataron del hombre tirado en los carriles centrales, con dirección hacia la avenida Ruíz Cortines, es decir, hacia el sur, por lo que dieron aviso a los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

Paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil de Monterrey y de la Policía de Monterrey se movilizaron hasta el sitio. Al arribar confirmaron que se trataba de una persona centroamericana de aproximadamente 35 años de edad, que vivía en condición de calle y que se encontraba intoxicado.

La víctima fue valorada por los cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron a un hospital cercano para su atención médica especializada. Agentes ministeriales llegaron al lugar minutos después para iniciar con las investigaciones correspondientes y descartar cualquier hecho violento.

La vialidad se vio afectada por varios minutos en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Ernesto García Ortiz, hasta que la Cruz Roja, Protección Civil de Monterrey, Policía de Monterrey y los agentes ministeriales se retiraron del sitio.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH