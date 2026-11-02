Accidentes

Detienen a Joven de 18 Años Tras Choque y Muerte de su Amigo en Monterrey

Un conductor es investigado por la muerte de su acompañante, quien falleció tras un choque múltiple cuando regresaban de un festejo de cumpleaños.

Choque Múltiple en Monterrey Cobra la Vida de un Joven de 24 AñosInvestigan a Conductor por Muerte de su Amigo en Monterrey.Foto: N+

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Autoridades investigan a un conductor por presuntamente provocar un accidente a exceso de velocidad en Monterrey

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