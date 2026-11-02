Detienen a Joven de 18 Años Tras Choque y Muerte de su Amigo en Monterrey

Un joven de 18 años fue detenido y se encuentra bajo investigación por su presunta responsabilidad en un accidente vial que dejó como saldo a uno de sus amigos sin vida y al menos dos personas lesionadas, en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Aztlán, en el cruce con Rodrigo Gómez, donde el conductor identificado como Omar N., habría perdido el control del vehículo y protagonizado un choque múltiple

De acuerdo con los primeros reportes, el joven presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando se impactó inicialmente contra un señalamiento vial y posteriormente contra el muro del Metro. Debido a la fuerza del choque, la unidad terminó encima de dos vehículos que se encontraban detenidos en el semáforo, esperando el cambio de luz.

En el automóvil viajaban el conductor y sus acompañantes, quienes presuntamente acababan de salir de una fiesta familiar, realizada con motivo del cumpleaños de la madre de uno de ellos.

Lamentablemente, durante el accidente perdió la vida Guillermo Román, de 24 años, quien viajaba como acompañante y era amigo del conductor. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, mientras que otras dos personas fueron atendidas por las lesiones que presentaban.

Tras el fuerte impacto, al lugar arribaron elementos de la Policía de Monterrey, Fuerza Civil y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes realizaron las primeras diligencias y aseguraron al conductor.

El conductor también resultó con diversos golpes a consecuencia del accidente, por lo que fue atendido por los cuerpos de auxilio. Sin embargo, quedó detenido y a disposición de las autoridades correspondientes mientras se determina su situación jurídica.

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance y determinar las posibles responsabilidades del joven conductor.

Entre los aspectos que buscan aclarar las autoridades se encuentra si el exceso de velocidad fue el principal factor que provocó el accidente, además de determinar si existieron otras circunstancias que contribuyeron al choque. El accidente dejó importantes daños materiales y cobró la vida de un joven de 24 años, mientras las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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