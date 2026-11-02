Se Desploma Avioneta en Pachuca, Hidalgo; Reportan Dos Muertos

Un accidente aéreo registrado cerca de un centro comercial en Pachuca, Hidalgo, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas, mientras que una tercera habría resultado lesionada, de acuerdo con los primeros reportes.

La aeronave, con matrícula XBAZG, se desplomó en las inmediaciones de un terreno, un costado de una plaza comercial, sin impactar en la zona habitacional ni en los establecimientos.

El lugar del accidente también se encuentra cerca de una gasolinera.

Las imágenes muestran la aeronave envuelta en llamas tras impactarse contra el suelo durante una maniobra de despegue. El accidente ocurrió cerca de una zona comercial y una gasolinera.

Tras el siniestro, peritos de la Fiscalía estatal acordonaron la zona y comenzaron a recabar indicios para determinar las causas del desplome. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre lo ocurrido.

Los peritos comenzaron con las diligencias correspondientes para recabar indicios y determinar las causas del accidente.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre las víctimas y las circunstancias en las que se desplomó la aeronave.

El Gobierno de Hidalgo informó que los cuerpos de emergencia atienden la caída de una avioneta en Venta Prieta, Pachuca.

"Desde la SEGOBH se mantiene coordinación con las autoridades", dijo la dependencia, quien también alertó que se evitara la zona y pidió a la población permitir el paso de los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió durante la mañana en las inmediaciones de la colonia El Tezontle, cerca de las instalaciones de la 18 Zona Militar, lo que provocó una movilización de equipos de emergencia y cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave impactó contra el suelo y posteriormente se incendió, por lo que elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y asegurar la zona.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que la avioneta quedó partida en dos tras el impacto.

La Agencia Federal de Aviación Civil informó que la aeronave que se desplomó era un Cessna, modelo 210, operada por Grupo Aeroespacial Avspae que despegó a las 9:30 horas con destino al Aeropuerto Internacional de Cuernvaca, Morelos.

Según la información preliminar, el vuelo apenas había comenzado cuando a las 9:31, durante la fase de ascenso, la aeronave se precipitó y cayó 500 metros de la cabecera 21 de la pista.

Además, confirmó que las dos personas que iban a bordo perdieron la vida.

TLS