Accidentes

Se Desploma Avioneta en Pachuca, Hidalgo; Reportan Dos Muertos

La avioneta con matrícula XBAZG se desplomó en las inmediaciones de un terreno.

Avioneta que cayó en Pachuca, HidalgoIntegrantes de la Guardia Nacional custodian la zona donde una avioneta se desplomó. Foto:EFE

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