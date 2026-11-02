Video del Momento de Incendio de Avioneta en Pachuca, Hidalgo, que Dejó Dos Muertos

Una avioneta tipo Cessna se desplomó y se incendió este lunes en una calle de la colonia Ampliación Venta Prieta, en Pachuca, Hidalgo.

Cámaras de seguridad captaron el momento del incendio de la aeronave en la que viajaban tres personas. De manera preliminar, se reportan dos personas fallecidas.

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¿Qué se sabe del accidente?

El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando la avioneta, con matrícula XB-AZG, se aproximaba a la pista del Aeropuerto Juan Guillermo Villasana, ubicado aproximadamente a un kilómetro del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave perdió altura después de pasar por un centro comercial y terminó desplomándose.

Tras el impacto, la avioneta se incendió. Minutos después, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron para atender la emergencia y controlar el fuego.

Mediante redes sociales, la Agencia Federal de Aviación Civil informó que la aeronave, operada por Grupo Aeroespacial Avspace, tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos. Además, confirmó la muerte de dos personas que iban a bordo.

De acuerdo con información preliminar, a las 9:31 horas, durante la fases de ascenso inicial, la aeronave se precipitó a tierra aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista, impactando sobre la avenida Tezontle, en dicha colonia.

Con información de N+