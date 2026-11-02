Accidentes

Video del Momento de Incendio de Avioneta en Pachuca, Hidalgo, que Dejó Dos Muertos

La aeronave perdió altura después de pasar por un centro comercial y terminó desplomándose

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Video | Captan Momento en que Avioneta se Incendia Tras Desplomarse en Hidalgo

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Una avioneta se incendia tras caer en Pachuca, Hidalgo. Cámaras captaron el momento del accidente que dejó dos fallecidos. Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar.

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