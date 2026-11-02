Seguridad

Hombre Ataca con Navaja a Motociclista y se Da a la Fuga en Orizaba, Veracruz

El joven conductor de la unidad de dos ruedas permanece internado en estado reservado de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social

Motociclista es herido con arma blanca y permanece grave en IMSS de OrizabaMotociclista es herido con arma blanca y permanece grave en IMSS de Orizaba. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un motociclista fue herido con navaja y está grave en el IMSS. El agresor huyó en camioneta y sigue sin ser identificado.

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