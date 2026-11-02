Hombre Ataca con Navaja a Motociclista y se Da a la Fuga en Orizaba, Veracruz

A través de un video que se viralizó en redes sociales, con fecha del 31 de octubre del 2026, quedó evidenciado el momento en que un sujeto hirió con un arma blanca a un motociclista a quien momentos antes le cerró el paso.

El joven motociclista permanece internado en estado reservado de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Orizaba.

Los hechos ocurrieron en la calle norte 3 detrás del aeroparque donde se registró la riña. Entre las heridas fue lesionado en un pulmón, lo que agravó su estado de salud.

Tras la agresión, el presunto responsable abordó de nuevo la camioneta, en la que viajaba una mujer como acompañante, y se retiraron del lugar.

Hasta el momento no ha sido identificado el presunto responsable y tampoco se reportan detenciones por estos hechos.