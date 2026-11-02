Seguridad

Detienen a Cuatro Presuntos Ladrones que Operaban en Nuevo León y Coahuila

Los detenidos viajaban en dos vehículos y son investigados por su posible participación en distintos robos cometidos

Capturan a Banda Relacionada con Robos Violentos a Clientes BancariosCae Grupo Señalado por Cuatro Asaltos en Nuevo León y Coahuila.Foto: Policía de Monterrey

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La policía investiga su participación en robos a clientes bancarios en estos dos estados

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