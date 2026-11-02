Detienen a Cuatro Presuntos Ladrones que Operaban en Nuevo León y Coahuila

Cuatro personas señaladas por presuntamente integrar una banda dedicada al robo con violencia de clientes bancarios fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser relacionadas con diversos atracos registrados en Nuevo León y Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, los detenidos presuntamente operaban en ambas entidades, donde habrían participado en al menos cuatro robos, tres de ellos cometidos en territorio de Coahuila y uno más en Monterrey.

Las personas detenidas fueron identificadas como Olga, de 45 años; Mauricio, de 56 años, ambos originarios del estado de Jalisco; César, de 44 años, procedente de Ecatepec, Estado de México, y Victoria Berenice, de 40 años de edad.

La captura fue realizada por elementos de la Policía de Monterrey, quienes lograron ubicar a los sospechosos cuando se desplazaban a bordo de dos vehículos. Según la información proporcionada, una de las unidades portaba placas de circulación de San Luis Potosí, mientras que la otra tenía placas del estado de Jalisco.

Las investigaciones apuntan a que los cuatro detenidos podrían estar relacionados con tres asaltos violentos cometidos en Coahuila, además de otro atraco registrado en la colonia Reforma, en el municipio de Monterrey.

Durante las acciones policiales, los oficiales también localizaron presuntas sustancias ilícitas entre las pertenencias de los señalados, por lo que este hallazgo se sumó a las investigaciones correspondientes. Tras su detención, las cuatro personas quedaron a disposición de las autoridades, quienes deberán determinar su posible participación en los hechos delictivos y establecer su situación jurídica.

Cabe señalar que, hasta el momento, los detenidos son considerados presuntos responsables, por lo que será mediante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes que se determine su responsabilidad en los robos que se les atribuyen.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cae Banda de Supuestos Asaltantes de Clientes Bancarios En Monterrey

Por ello, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los atracos registrados en la zona metropolitana de Monterrey y en Coahuila, así como determinar si los detenidos estarían relacionados con otros hechos similares.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR