Seguridad

Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida en la Salida Norte de Hermosillo, Sonora

El masculino, presuntamente en situación de calle, fue encontrado sobre la banqueta del bulevar Enrique Mazón López

Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida en la Salida Norte de Hermosillo, SonoraLocalizan Cuerpo de Hombre Sin Vida en la Salida Norte de Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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