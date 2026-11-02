Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida en la Salida Norte de Hermosillo, Sonora

El cuerpo sin vida de un hombre, de aproximadamente 50 años de edad, del cual se desconoce su identidad, fue localizado la mañana del domingo en la salida norte de Hermosillo, sobre el bulevar Enrique Mazón López.



El hallazgo se registró alrededor de las 10:00 horas, sobre la banqueta del lado oriente de dicha vialidad, donde fue encontrada la persona, quien presuntamente estaba en situación de calle.



Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes localizaron al hombre, mismo que estaba cubierto con una cobija y vestía pantalón de mezclilla azul, así como calcetas negras; mismo que a simple vista no se le apreciaban signos de violencia.



Una vez que paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales, los agentes dieron aviso al Ministerio Público para que el cuerpo fuera trasladado al área de Medicina Legal de la Fiscalía estatal, donde se realizará la necropsia correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y establecer su identidad.