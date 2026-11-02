Sujeto Vinculado a Proceso por el Asesinato de un Joven en Ciudad Obregón, Sonora

Un hombre de 63 años fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio de un adolescente de 17 años, a quien presuntamente asesinó a balazos en un domicilio de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.



El imputado, identificado como Juan José 'N', es señalado por los hechos ocurridos el 26 de febrero de 2026, alrededor de las 17:30 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Luis Alcaraz, entre Abelardo L. Rodríguez e Ignacio López Rayón, en la colonia Cajeme.



De acuerdo con las investigaciones, el señalado habría atacado de manera premeditada y sorpresiva a Édgar Ernesto 'N', realizando varios disparos de arma de fuego que le provocaron lesiones mortales, sin darle oportunidad de defenderse.



Tras la ejecución de la orden judicial y la celebración de la audiencia inicial, un juez determinó vincularlo a proceso por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de imponerle prisión preventiva justificada.