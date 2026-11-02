Seguridad

Sujeto Vinculado a Proceso por el Asesinato de un Joven en Ciudad Obregón, Sonora

El imputado es señalado por hechos ocurridos el pasado 26 de febrero donde presuntamente le disparó al menor en un domicilio de la colonia Cajeme

Sujeto Vinculado a Proceso por el Asesinato de un Joven en Ciudad Obregón, SonoraSujeto Vinculado a Proceso por el Asesinato de un Joven en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: FGJES

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