A un Año de Incendio de Waldo’s No Hay Plan de Verificación de Transformadores

Después de transcurrido un año del incendio de la tienda Waldo’s, en el centro, aún no se tiene conocimiento ni certeza que se cumpla con un plan preventivo de verificación de transformadores en la ciudad, aseguró Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo.

“Seguimos insistiendo que el punto toral es la prevención, es el fortalecimiento de la infraestructura; Se requiere presupuesto, recursos destinados a obras de infraestructura para que estén en mejores condiciones óptimas, sobre todo las que son de carácter público, pero también una vigilancia estricta con independencia que son particulares, también tiene que hacer la supervisión”.

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Peinado Luna aclaró que después de la tragedia si se realizó una inspección de los cerca de 40 transformadores que hay en el centro de Hermosillo, pero no hay certeza que continúen.

“Si hubo un equipo, y fue visible de carros dándole mantenimiento a algunos equipos que logramos apreciar, pero de ahí a decirte que todos absolutamente, esa información no la tenemos; Debiese, permanente y sistemáticamente en un plan de trabajo, en una estrategia, CFE debería estar realizando estas revisiones sistemática y periódicamente, y no solamente ser correctivos”.

Aseguró que esta tragedia marcó a la ciudad y por eso se debe establecer una política pública para fortalecer la prevención, en especial en las zonas donde hay más demanda en verano y donde hay más crecimiento poblacional, que se sabe es el sur de Hermosillo y la zona norponiente.