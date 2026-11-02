Sociedad

A un Año de Incendio de Waldo’s No Hay Plan de Verificación de Transformadores

Después de la tragedia se realizó una inspección de 40 transformadores en el centro de Hermosillo pero no hay certeza de que continúen

A un Año de Incendio de Waldo’s No Hay Plan de Verificación de TransformadoresA un Año de Incendio de Waldo’s No Hay Plan de Verificación de Transformadores. Foto: Archivo N+

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