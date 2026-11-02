Sociedad

Flores, Música y Memoria en los Cementerios: Así Conmemora México el Día de Muertos

Entre flores de cempasúchil y veladoras, las familias recuerdan a sus difuntos.

Habitantes de la comunidad zapoteca de Santa María Atzompa, municipio conurbado a la capital de Oaxaca, acudieron al panteónHabitantes de la comunidad zapoteca de Santa María Atzompa, municipio conurbado a la capital de Oaxaca, acudieron al panteón. Foto: Cuartoscuro

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