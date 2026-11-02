Seguridad

Suman 50 Casas Dañadas en El Salitral por Desborde de Arroyo en Ensenada, BC

La alcaldesa coordina rescates para evacuar a familias tras el desborde del arroyo San Carlos

Suman 50 Casas Dañadas en El Salitral por Desborde de Arroyo en Ensenada, BCSuman 50 Casas Dañadas en El Salitral por Desborde de Arroyo en Ensenada, BC | Foto: Ayuntamiento Ensenada

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