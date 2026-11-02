Suman 50 Casas Dañadas en El Salitral por Desborde de Arroyo en Ensenada, BC

Ante el desbordamiento del arroyo San Carlos por las intensas lluvias, la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz encabeza los trabajos de auxilio sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de la zona de El Salitral.

Durante la tarde de este domingo 1 de noviembre, la presidenta municipal coordinó las labores con la Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil, la Fuerza Estatal, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional para rescatar y trasladar a las personas que viven en los puntos más peligrosos.

De acuerdo con un reporte preliminar, las autoridades tienen identificadas al menos 50 casas con daños en el área, cantidad que podría aumentar conforme los equipos de ayuda sigan recorriendo el lugar. Los cuerpos de rescate apoyan con ambulancias y personal capacitado para mover a personas enfermas o con problemas de movilidad.

Las primeras familias rescatadas de la colonia Xochiltepec, ya comenzaron a llegar al refugio del Gimnasio de Usos Múltiples de Maneadero, donde personal del DIF Ensenada les entrega comida, cobijo y atención médica. Además, con apoyo del Centro de Atención Canina y Felina, en este albergue se adecuó un espacio especial para que la gente que cuente con mascotas y animales de compañía.

Se exhortó a la población que cuente con carro propio, se traslade con seguridad al albergue del Gimnasio Municipal Óscar 'Tigre' García, siempre y cuando no tengan que cruzar caminos inundados o arroyos. Esto ayudará a que las patrullas y ambulancias se usen para evacuar a adultos mayores, niños, personas con discapacidad o familias que no tienen cómo trasladarse.

JMR