Seguridad

Detienen a Cuatro por Distintos Delitos la Noche de Halloween en San Pedro, NL

Los arrestos se llevaron a cabo durante los operativos realizados por la Policía de San Pedro

Detenidos por operativos de Halloween en San PedroTres de los arrestos de llevaron a cabo en la colonia San Pedro 400. Foto: Policía de San Pedro

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