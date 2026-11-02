Detienen a Cuatro por Distintos Delitos la Noche de Halloween en San Pedro, NL

Cuatro personas fueron detenidas por distintos delitos durante los operativos de seguridad implementados la noche de Halloween en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Las detenciones se llevaron a cabo en distintos puntos de San Pedro por hechos relacionados con delitos contra la salud, falsificación de documentos y violencia familiar.

El primer caso ocurrió luego de que los policíacas recibieron un reporte del C4 sobre una persona sospechosa que presuntamente intentaba ingresar a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Río Ródano y Río Tajo, en la colonia del Valle.

El sujeto, identificado como Eliézer ’N’ de 34 años de edad, fue interceptado por los oficiales y al realizarle una inspección, le encontraron varios envoltorios con hierba seca con características similares a la marihuana, por lo que fue arrestado por su probable participación en delitos contra la salud.

La segunda detención se dio en el cruce de las calles Mercurio y Urano, en la colonia San Pedro 400, después{es de que reportaran a una persona presuntamente alterándomelas el orden público.

Se trata de un adolescente de 17 años de edad que presento documentos impresos con logotipos del Instituto Nacional Electoral (INE) para acreditar su identidad; sin embargo, las autoridades detectaron inconsistencias y lo detuvieron por su probable participación en el delito de falsificación de documentos.

Finalmente, los elementos de la Policía de San Pedro atendieron otro reporte sobre presunta violencia familiar en un domicilio de la misma colonia. Al arribar a la calle Cromo, una mujer señaló haber sido agredida de manera física y verbal por su padre y su pareja.

Tras la declaración, fueron detenidos Nazario ’N’ de 65 años, y Jose ’N’ de 24 años de edad, quienes fueron trasladados para su investigación y puestos a disposición del Ministerio Público.

SHH