Accidentes

Muere Hombre tras Chocar con Luminaria en Escobedo, Nuevo León

El conductor de un auto particular perdió la vida en un accidente registrado sobre el Bvld. José López Portillo

Muere hombre en choque en EscobedoLa zona fue acordonada por elementos de tránsito. Foto: N+

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