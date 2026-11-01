Muere Hombre tras Chocar con Luminaria en Escobedo, Nuevo León

El conductor de un vehículo particular perdió la vida después de presuntamente chocar contra una luminaria en el Bvld. José López Portillo, a la altura del Parque Industrial Tecnocentro, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre manejaba en el carril de alta velocidad cuando perdió el control del auto y terminó impactándose con la luminaria. Las autoridades investigan la presunta participación de un autobús de pasajeros en el choque.

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de viales. Al sitio arribaron paramédicos y elementos de tránsito, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor del auto particular color blanco, que quedó con el parabrisas completamente dañado.

La zona fue acordonada y únicamente quedó un carril habilitado para la circulación en el Bvld. José López Portillo, mientras se llevaba a cabo el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), así como el retiro de la unidad.

Las autoridades siguen investigando para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades; mientras tanto, informaron que hay una persona detenida por estos hechos ocurridos en el municipio de Escobedo.

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH