Arde en Llamas una Vivienda del Centro de Cuetzalan del Progreso en Puebla

El incendio en la azotea de un domicilio movilizó a cuerpos de emergencia en el municipio de Cuetzalan del Progreso, en el estado de Puebla; el saldo, daños materiales.

Los hechos ocurrieron al filo de las 12:58 hrs. de la madrugada de este domingo en una casa ubicada en calle Pino Suárez del centro de la demarcación.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como cuerpos de Bomberos y agentes de la Secretaría de Seguridad para apagar el fuego y acordonar la zona.

Autoridades no han confirmado el origen del percance, sin embargo, pobladores lo atribuyeron al lanzamiento de globos de cantoya en el centro del municipio.

Con información de N+

JAPR