Accidentes

Arde en Llamas una Vivienda del Centro de Cuetzalan del Progreso en Puebla

Testigos captaron el momento del siniestro, cuando las llamas superaban varios metros de altura

Investigan si globos de cantoya causaron el incendio.Investigan si globos de cantoya causaron el incendio. Foto: Alberto Tejeda

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Un incendio en el centro movilizó a bomberos y Protección Civil. Las llamas, visibles desde lejos, causaron solo daños materiales.

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