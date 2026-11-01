Internacional

Zohran Mamdani Pone Ofrenda de Día de Muertos en el Ayuntamiento de Nueva York

El alcalde compartió un video del altar colocado en City Hall para recordar a las personas fallecidas

Altar de Día de MuertosEn el ayuntamiento de Nueva York colocaron una ofrenda de Día de Muertos. Foto: X, @AlcaldeDeNuevaYork

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