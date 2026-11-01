Zohran Mamdani Pone Ofrenda de Día de Muertos en el Ayuntamiento de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, compartió en sus redes sociales una ofrenda de Día de Muertos instalada en el Ayuntamiento de la ciudad, con la que rinde homenaje a las personas que han fallecido.

A través de una publicación, el mandatario mostró el altar y explicó el motivo: "Este Día de Muertos, construimos una ofrenda en el Ayuntamiento para honrar a aquellos que hemos perdido".

La instalación incorporó flores de cempasúchil, uno de los elementos más representativos de esta celebración mexicana, así como papel picado, copal, veladoras y fotografías.

La ofrenda es una de las expresiones centrales del Día de Muertos en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), este ritual representa una forma de mantener presente la memoria de quienes fallecieron mediante alimentos, bebidas y objetos que formaron parte de sus vidas.

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Su composición reúne elementos de distintas tradiciones culturales. Entre ellos se encuentran las velas, el copal, la comida, el agua y las flores, que cumplen diferentes funciones simbólicas dentro del altar.

El cempasúchil, por ejemplo, destaca por su color y aroma. Según información de la Secretaría de Agricultura, esta flor se utiliza para adornar las ofrendas y también para formar caminos de pétalos que, de acuerdo con la tradición, guían a las almas hacia los altares.

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