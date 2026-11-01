Accidentes

Hombre Queda Atrapado tras Colapso de Barda en Maclovio Rojas en Tijuana

El hombre quedó prensado de una pierna tras la caída del muro; las autoridades municipales coordinaron el rescate exitoso

Hombre Queda Atrapado Tras Colapso de Barda en Maclovio Rojas en TijuanaHombre Queda Atrapado Tras Colapso de Barda en Maclovio Rojas en Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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