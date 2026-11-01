Hombre Queda Atrapado tras Colapso de Barda en Maclovio Rojas en Tijuana

Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana rescataron a un hombre que quedó atrapado entre los escombros tras el colapso de una barda en el Ejido Maclovio Rojas.

El incidente ocurrió durante la tarde del sábado 31 de octubre, los cuerpos de rescate ubicaron a la víctima consciente y orientada, pero con una de sus extremidades inferiores aprisionada por la estructura de concreto.

Ante la complicación del suceso, se solicitaron refuerzos de más unidades especializadas para efectuar las labores de extracción, logrando liberar con éxito al afectado en una operación coordinada con la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Tijuana.

Las autoridades reiteraron la recomendación a la ciudadanía de mantenerse alejada de bardas, muros o estructuras que presenten agrietamientos o riesgo de colapso, solicitando reportar cualquier situación de peligro.

JMR