Evacuan a Familias en El Salitral por Desbordamiento de Arroyo en Ensenada, BC

Autoridades de los tres órdenes de gobierno iniciaron un operativo de evacuación de emergencia para poner a salvo a familias en diversas colonias de El Salitral, ante el desbordamiento del arroyo San Carlos provocado por las intensas precipitaciones.

En estas labores de apoyo están trabajando juntos elementos de Protección Civil, la Policía Municipal, Bomberos, el DIF y Servicios Públicos, quienes están recorriendo el lugar para evacuar a la gente de las zonas de peligro.

Debido a la complejidad del terreno, la Cruz Roja de Ensenada preparó un vehículo especial tipo oruga para poder entrar a los lugares más complicados, mientras oficiales de la Policía Municipal recorren la zona exhortando a la población a abandonar de inmediato las áreas de alto riesgo.

A las tareas de auxilio se sumaron elementos del Ejército Mexicano (Defensa), quienes colaboraron en la extracción segura y traslado de los damnificados.

El Gobierno de Ensenada reiteró que el Gimnasio de Usos Múltiples de Maneadero sigue funcionando como albergue temporal, contando con capacidad suficiente, aliemnto y atención médica para albergar a las familias que sean trasladadas.

JMR