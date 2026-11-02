Seguridad

Evacuan a Familias en El Salitral por Desbordamiento de Arroyo en Ensenada, BC

El desborde del arroyo San Carlos provocado por las lluvias ha movilizado a los cuerpos de emergencia

Evacuan a Familias en El Salitral por Desbordamiento de Arroyo en Ensenada, BCEvacuan a Familias en El Salitral por Desbordamiento de Arroyo en Ensenada, BC | Foto: Ayuntamiento Ensenada

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