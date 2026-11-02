Este es el Proceso Penal de las Personas Señaladas a un Año del Incendio de Waldo's

A un año del incendio de Waldo's en el centro de Hermosillo donde fallecieron 24 personas y más de una decena resultaron lesionadas, sigue el proceso penal de los presuntos responsables.

De acuerdo con información del fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, hasta ahora se ha ejercitado acción penal en contra de 25 personas, además de la empresa.

Puntualizó que se trata en su mayoría de imputaciones por delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, aborto y daño en propiedad ajena, además de los cometidos por servidores públicos como abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

“No solamente están involucrados y están judicializados los responsables de la empresa, sino también algunos particulares profesionales que se prestaron para alterar los requisitos para obtener permisos, que en muchos de los casos siquiera se contaban; hay algunos arquitectos judicializados, y por supuesto hay servidores públicos del municipio de Hermosillo y también servidores públicos del Gobierno del Estado”, dijo Gustavo Salas Chávez.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, Rafael Acuña Griego, refirió que tras la celebración de las primeras audiencias continúa el proceso judicial de manera particular y se encuentran en diferentes etapas.

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Detalló que, en la mayoría de estos corresponden a personas físicas, entre ellas servidores públicos municipales y estatales, en los cuales aún está pendiente la culminación de las audiencias, en las que se le solicitará al juez de control la imputación.

“No sé exactamente cuándo estará fijada la audiencia para que el fiscal haga la imputaciones correspondientes, pero todavía no se ha celebrado la última audiencia; ha habido diligencias, ha habido audiencias que se han celebrado, pero aún no termina la audiencia final donde se hace la imputación, donde el agente del Ministerio Público va a precisar su acusación, y también, desde luego la defensa va a utilizar sus defensas”.

Respecto a la empresa, el representante del Poder Judicial en Sonora dijo que, aunque el proceso judicial es diferente, se ha logrado avanzar en la reparación del daño.

“La empresa también está imputada, hay algunas características ahí que después sería bueno comentarlas, han sido indemnizadas las personas, no sé si suficientemente, pero han sido indemnizadas, no es lo ideal porque no se va a recuperar los bienes que fueron objetos de delito, no vas a recuperar un hijo, no vas a recuperar un hermano, pero en algo mitiga el dolor la compensación económica que se les haga”, explicó Rafael Acuña Griego.

Con base en los avances que se tienen hasta ahora, Acuña Griego dijo que se espera que entre diciembre y enero próximo culminen los procesos judiciales para conocer si proceden o no las solicitudes de vinculación a proceso.