Sigue Investigación en Contra de Ernesto 'N' Pese a Suspensión Definitiva, Afirma FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que, pese al otorgamiento de una suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto 'N' el pasado 29 de octubre, la investigación en su contra continúa.

A través de un comunicado, explicó que el exfuncionario se encuentra actualmente vinculado a proceso por su presunta participación en delitos en materia de hidrocarburos y que la medida otorgada por la jueza tiene como único efecto suspender momentáneamente el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo, es decir, que no inicie la etapa de juicio oral hasta que se determine lo conducente.

La FGR puntualizó que continuará sus investigaciones hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia.

Ernesto 'N' fue gobernador en Baja California de 1989 a 1995 por el Partido Acción Nacional (PAN); se convirtió en el primer mandatario de oposición en esa entidad al derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En 2026 había sido detenido como parte de una investigación relacionada con presuntas operaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos el pasado mes de julio, según lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El exgobernador permanecía recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, 'El Altiplano', luego de que una jueza de control determinara prisión preventiva oficiosa tras ser vinculado a proceso.

Salió del penal de máxima seguridad de El Altiplano el 26 de septiembre de 2026 para continuar su proceso penal en prisión domiciliaria en su casa de Ensenada, Baja California. Una jueza le modificó la medida cautelar debido a sus 74 años de edad y diversos problemas de salud.