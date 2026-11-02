Seguridad

Sigue Investigación en Contra de Ernesto 'N' Pese a Suspensión Definitiva, Afirma FGR

El exgobernador de Baja California enfrenta un proceso judicial por posible participación en delitos en materia de hidrocarburos

Ernesto Ruffo AppelErnesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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