Seguridad

Atacan a Balazos a Cuatro Jóvenes al Salir de una Fiesta de Disfraces en Tlaquepaque

Tres hombres y una mujer, de entre 18 y 20 años, fueron agredidos cuando salían de un convivio en la colonia San Martín de las Flores de Abajo

Cuatro jóvenes fueron baleados al salir de una fiesta de disfraces.Cuatro jóvenes fueron baleados al salir de una fiesta de disfraces. Foto: N+

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Las víctimas llegaron por sus propios medios a la Cruz Verde Marcos Montero; la mujer presentaba un impacto de bala en el tórax

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