Atacan a Balazos a Cuatro Jóvenes al Salir de una Fiesta de Disfraces en Tlaquepaque

Lo que comenzó como una fiesta de disfraces terminó en una agresión a balazos para cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años, quienes fueron atacados cuando salían del convivio en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, en San Pedro Tlaquepaque. Entre las víctimas se encuentra una mujer.

El ataque ocurrió sobre la calle Lázaro Cárdenas, al cruce con López Cotilla. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los jóvenes fueron agredidos por otro grupo de personas, quienes después del ataque escaparon del lugar.

Los tres hombres y la mujer, en lugar de esperar la llegada de los servicios de emergencia, se trasladaron por sus propios medios hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde recibieron atención médica.

El comisario de la Policía de Tlaquepaque, Mario Silva, informó que los tres hombres se encontraban bajo valoración médica y, de acuerdo con el reporte de los doctores, estaban próximos a ser dados de alta. En el caso de la mujer, presentaba un impacto de bala en la zona del tórax.

Tras conocer lo ocurrido, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo en los alrededores para tratar de localizar a los responsables. De manera preliminar, se presume que los agresores serían vecinos de la misma colonia y que podrían pertenecer a una pandilla con presencia en la zona.

Hasta el momento de la información proporcionada, no se reportaban personas detenidas por esta agresión.