Caen 3 por Delitos Ambientales en CDMX: Los Acusan de Daños a esta Reserva Ecológica de Tláhuac
Los hombres están presuntamente relacionados con una obra irregular en suelo de conservación
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Fuerzas de seguridad de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a tres hombres por presuntamente causar daños en una reserva ecológica de Tláhuac, informaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia capitalinas.
En un comunicado, la SSC detalló que los detenidos están posiblemente relacionados con la construcción irregular en suelo de conservación, en el Paraje Pozos.
Según el texto oficial, una denuncia ciudadana telefónica alertó sobre varias personas que realizaban trabajos de construcción en esa zona, en el cruce de las calles Mar de la Fecundidad y Circo Arzaquel.
Policías se trasladaron de inmediato al sitio, donde personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) confirmó los hechos.
Ante ello, los agentes procedieron a la detención de los hombres de 26, 39 y 56 años de edad y los trasladaron a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), quien determinará su situación jurídica.
Por estos hechos, se inició una investigación por delitos contra el ambiente.
A través de la FIDAMPU, se solicitó intervención de personal pericial especializado en impacto ambiental, arquitectura, criminalística, fotografía e identificación forense para reunir datos de prueba y determinar posibles responsabilidades.
En otro comunicado, la Fiscalía capitalina detalló que la detención ocurrió este 1 de noviembre tras la denuncia ciudadana.
Precisó que en el sitio, personal de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, de la Sedema, confirmó que se realizaban trabajos de construcción en la zona.
“La Fiscalía CDMX inició una carpeta de investigación por el delito contra el ambiente, relacionado con la posible ocupación de suelo de conservación y cambio de uso de suelo. Como parte de las diligencias, se recaba la entrevista del primer respondiente y se solicitó la intervención de personal pericial en fotografía, criminalística, impacto ambiental, arquitectura e identificación forense”, abundó.
SPB