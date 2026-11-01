Seguridad

Caen 3 por Delitos Ambientales en CDMX: Los Acusan de Daños a esta Reserva Ecológica de Tláhuac

Los hombres están presuntamente relacionados con una obra irregular en suelo de conservación

Hombres detenidos en Tláhuac por presuntos delitos ambientales. Foto: Fiscalía CDMXHombres detenidos en Tláhuac por presuntos delitos ambientales. Foto: Fiscalía CDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Caen 3 por Delitos Ambientales en CDMX: Los Acusan de Daños a esta Reserva Ecológica de Tláhuac | N+