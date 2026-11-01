Caen 3 por Delitos Ambientales en CDMX: Los Acusan de Daños a esta Reserva Ecológica de Tláhuac

Fuerzas de seguridad de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a tres hombres por presuntamente causar daños en una reserva ecológica de Tláhuac, informaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia capitalinas.

En un comunicado, la SSC detalló que los detenidos están posiblemente relacionados con la construcción irregular en suelo de conservación, en el Paraje Pozos.

Según el texto oficial, una denuncia ciudadana telefónica alertó sobre varias personas que realizaban trabajos de construcción en esa zona, en el cruce de las calles Mar de la Fecundidad y Circo Arzaquel.

Policías se trasladaron de inmediato al sitio, donde personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) confirmó los hechos.

Ante ello, los agentes procedieron a la detención de los hombres de 26, 39 y 56 años de edad y los trasladaron a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), quien determinará su situación jurídica.