Clausuran Baile de la Santa Muerte por Falta de Permisos en Torreón

Un baile popular organizado en la colonia Ricardo Flores Magón, en Torreón, fue suspendido luego de que los organizadores no contaran con los permisos correspondientes para realizar el evento, por lo que autoridades municipales intervinieron para evitar que se llevara a cabo sin las autorizaciones necesarias.

La actividad, anunciada para este domingo en honor a la Santa Muerte, contemplaba presentaciones de danza azteca, así como un baile popular que se prolongaría hasta la madrugada.

Durante la intervención, personal de Protección Civil solicitó el retiro de las estructuras instaladas en el lugar, al señalar que no se contaba con las autorizaciones necesarias para llevar a cabo el espectáculo y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La medida generó molestia entre los organizadores, quienes manifestaron su inconformidad ante la suspensión del evento, debido a que ya tenían contempladas las actividades para esa celebración.

Finalmente, las autoridades procedieron con las acciones correspondientes para evitar que la actividad se desarrollara sin cumplir con los requisitos establecidos.