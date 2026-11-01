Seguridad

Clausuran Baile de la Santa Muerte por Falta de Permisos en Torreón

El popular evento organizado en la colonia Ricardo Flores Magón fue suspendido este fin de semana

El popular evento organizado en la colonia Ricardo Flores Magón fue suspendido este fin de semanaEl baile habría sido suspendido por la falta de permisos correspondientes. Foto: N+

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El baile habría sido suspendido por la falta de permisos correspondientes

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