Seguridad

Detienen a Pareja con Droga y Bombas Molotov en Gómez Palacio, Durango

Los jóvenes a bordo de una motocicleta intentaron escapar de la Policía Estatal

Los jóvenes a bordo de una motocicleta intentaron escapar de la Policía EstatalLa pareja fue detenida después de una persecución que se registraron sobre la zona centro. Foto: FGED

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La pareja fue detenida después de una persecución que se registraron sobre la zona centro

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