Una joven pareja fue detenida por elementos de la Policía Estatal durante el Operativo Dragón, en Gómez Palacio, luego de que intentara escapar a bordo de una motocicleta. Después de ser interceptados, los agentes les encontraron varias dosis de droga sintética, así como dos bombas molotov de fabricación casera.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes sobre la avenida Hidalgo, en la Zona Centro, cuando los agentes detectaron a los tripulantes de una motocicleta que adoptaron una actitud evasiva al notar la presencia policial, por lo que posteriormente emprendieron la huida.

Luego de una persecución, los elementos lograron interceptarlos, así como identificados como Joskan Michelle “N”, de 17 años, y Gloria Marlet “N”, de 21 años, ambos originarios de Matamoros, Coahuila.

Durante la revisión, los oficiales les aseguraron 20 envoltorios con una sustancia con características similares al cristal. Además, localizaron una mochila que contenía dos bombas molotov de fabricación casera, dos latas de aerosol, un encendedor y varios teléfonos celulares.

Los objetos asegurados, junto con las personas detenidas, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y el procedimiento legal correspondiente.