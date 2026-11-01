Accidentes

Hombre en Situación de Calle Muere al Interior de Bodega en Tuxpan, Veracruz

Vecinos de la zona indicaron que lo conocían con el nombre de Israel y ocupaba el inmueble para dormir

Sujeto muere al interior de una bodega en Tuxpan.Sujeto muere al interior de una bodega en Tuxpan. Foto: N+

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Un hombre sin hogar, identificado por vecinos como Israel, fue encontrado sin vida en una bodega de Tuxpan. Las autoridades investigan, pero no hay indicios de violencia.

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