Hombre en Situación de Calle Muere al Interior de Bodega en Tuxpan, Veracruz

Un hombre en situación vulnerable fue encontrado muerto al interior de una bodega en renta.

Los hechos ocurrieron este domingo en un inmueble ubicado en la avenida Colombia esquina con 16 de Septiembre, de la colonia Anáhuac, de Tuxpan.

El ahora fallecido no se encuentra identificado de manera oficial, sin embargo vecinos de la zona indicaron que lo conocían con el nombre de Israel.

Dicha persona ocupaba el inmueble para dormir, pero desde hace un par de días ya no se levantaba.

Policías municipales, así como de Marina, tomaron conocimiento y acordonaron el lugar. Finalmente policías ministeriales y peritos criminalistas realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del SEMEFO.

En el lugar no se encontraron indicios o huellas de violencia.