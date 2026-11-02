Mujer Choca Contra Vehículo Estacionado en Tuxpan; Presuntamente se Quedó Dormida

Una joven mujer perdió el control del automóvil que conducía y terminó estrellándose contra una camioneta que se encontraba estacionada a orilla de la carretera Tuxpan-Tampico, del municipio de Tuxpan.

El accidente ocurrió este domingo, a la altura del kilómetro 6 de la mencionada vía, en las inmediaciones de la colonia del bosque.

En el lugar, la conductora presuntamente se habría quedado dormida al volante, lo que provocó que perdiera el control y se impactara contra el vehículo estacionado.

Autoridades de vialidad tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, ambas unidades fueron retiradas y trasladadas al corralón. En este percance no hubo afectaciones a la circulación.