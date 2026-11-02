Accidentes

Mujer Choca Contra Vehículo Estacionado en Tuxpan; Presuntamente se Quedó Dormida

La camioneta se encontraba estacionado a orilla de la carretera del municipio ubicado en la zona norte del estado

Joven mujer pierde el control y choca contra una camioneta estacionada.Joven mujer pierde el control y choca contra una camioneta estacionada. Foto: N+

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Una joven pierde el control y se estrella en Tuxpan. El percance ocurrió en el km 6 de la carretera Tuxpan-Tampico.

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